Песков назвал сделку США, Дании и Гренландии делом этих стран

Кремль считает возможное соглашение США, Дании и Гренландии внутренним делом его участников. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о готовящемся подписании документа на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

«Что касается возможного подписания каких-то документов по Гренландии — это дело соответствующих государств», — заявил представитель Кремля на брифинге 22 сентября.

США, Дания и власти Гренландии планируют подписать в Нью-Йорке соглашение об усилении безопасности в Арктике и Северной Атлантике. Правительство Дании официально заявляло, что документ должен укрепить сотрудничество трёх сторон, одновременно сохранив суверенитет Королевства Дания и право населения Гренландии на самоопределение.

По данным Reuters, договорённости позволят США расширить военное присутствие на острове. В частности, Вашингтон рассчитывает возобновить использование объекта в Нарсарсуаке на юге Гренландии, где в годы холодной войны находилась американская база Bluie West One, а также разместиться в районе Местерсвига на восточном побережье. Сейчас там действует датский патруль Sirius.

При этом речь не идёт о передаче США суверенитета над Гренландией. Датское правительство отдельно подчёркивало сохранение территориальной целостности королевства, тогда как президент США Дональд Трамп ранее представлял договорённости как получение Вашингтоном долгосрочного контроля над вопросами безопасности острова.

После подписания соглашение должно пройти предусмотренные внутренние парламентские процедуры.