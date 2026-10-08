Сенаторы США торопят Трампа с санкциями против России — под ударом нефть и банки
Сенаторы США призвали срочно ввести новые санкции против России
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Американские сенаторы от Демократической и Республиканской партий призвали администрацию Дональда Трампа ускорить введение новых санкций против России. Соответствующее обращение к властям США направили демократ Джин Шахин и республиканец Роджер Викер, сообщает Associated Press.
Письмо адресовано министру финансов Скотту Бессенту и госсекретарю Марко Рубио. Главной целью законодатели предлагают сделать танкеры так называемого теневого флота, перевозящие российскую нефть. По их подсчётам, ЕС и Великобритания включили в санкционные списки более 600 судов, тогда как США — лишь 216.
Ещё одно требование касается финансовых операций. Авторы инициативы настаивают на ограничениях против зарубежных подразделений российских банков, включая филиалы ВТБ в Шанхае, а также финансовых организаций Киргизии, которые, по мнению сенаторов, помогают обходить действующие запреты.
Кроме того, конгрессмены предложили помешать развитию российской низкоорбитальной спутниковой системы «Рассвет». В перечень потенциальных целей попали компании, связанные с её созданием, и поставщики электронных компонентов из Китая, ОАЭ и Турции.
Большинство положений нового американского закона о санкциях против России и Ирана вступает в силу 18 октября. Шахин и Викер считают, что Вашингтон должен заранее подготовить необходимые меры, включая ограничения на инвестиции и операции с российским государственным долгом.
Напомним, 18 сентября Дональд Трамп подписал закон об «адских санкциях» против России. Спустя несколько дней американский лидер допустил применение новых ограничений, если сочтёт это необходимым. При этом принятие документа не означает автоматического задействования всех предусмотренных мер.
Позднее министр энергетики США Крис Райт допустил отсрочку решения о новых рестрикциях. По его словам, президент предпочитает оценивать последствия и принимать решения в последний момент. В Кремле ранее назвали принятие американского закона недружественным шагом.
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