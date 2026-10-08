Сенаторы США торопят Трампа с санкциями против России — под ударом нефть и банки

Американские сенаторы от Демократической и Республиканской партий призвали администрацию Дональда Трампа ускорить введение новых санкций против России. Соответствующее обращение к властям США направили демократ Джин Шахин и республиканец Роджер Викер, сообщает Associated Press.

Письмо адресовано министру финансов Скотту Бессенту и госсекретарю Марко Рубио. Главной целью законодатели предлагают сделать танкеры так называемого теневого флота, перевозящие российскую нефть. По их подсчётам, ЕС и Великобритания включили в санкционные списки более 600 судов, тогда как США — лишь 216.

Ещё одно требование касается финансовых операций. Авторы инициативы настаивают на ограничениях против зарубежных подразделений российских банков, включая филиалы ВТБ в Шанхае, а также финансовых организаций Киргизии, которые, по мнению сенаторов, помогают обходить действующие запреты.

Кроме того, конгрессмены предложили помешать развитию российской низкоорбитальной спутниковой системы «Рассвет». В перечень потенциальных целей попали компании, связанные с её созданием, и поставщики электронных компонентов из Китая, ОАЭ и Турции.

Большинство положений нового американского закона о санкциях против России и Ирана вступает в силу 18 октября. Шахин и Викер считают, что Вашингтон должен заранее подготовить необходимые меры, включая ограничения на инвестиции и операции с российским государственным долгом.

Позднее министр энергетики США Крис Райт допустил отсрочку решения о новых рестрикциях. По его словам, президент предпочитает оценивать последствия и принимать решения в последний момент. В Кремле ранее назвали принятие американского закона недружественным шагом.