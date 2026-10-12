Макрон охотится на «теневой флот»: Французские военные перехватили танкер в Индийском океане

Военно-морские силы Франции задержали нефтяной танкер DF Peak более чем в 450 морских милях к югу от острова Реюньон в Индийском океане. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон в соцсети X, заявив, что судно подозревают в использовании ложного флага и причастности к незаконной перевозке топлива.

«Франция намерена бороться с «теневым флотом» в любой точке мира. Сегодня утром, более чем в 450 морских милях к югу от острова Реюньон, наши военно-морские силы произвели досмотр танкера DF Peak», — написал французский лидер.

Как сообщает Le Monde, проверка судовых документов подтвердила подозрения французских военных относительно правомерности использования флага. Материалы передали в прокуратуру города Сен-Дени.

По запросу прокуратуры танкер сопроводили к месту стоянки у побережья Реюньона для дальнейшей проверки. На борту остаётся 21 член экипажа разных национальностей. Моряки находятся под наблюдением французских военных. О задержании кого-либо из членов команды не сообщается.

Ранее Life.ru сообщал, что власти Нидерландов подготовили законопроект, позволяющий задерживать суда так называемого «теневого флота» России. Документ предусматривает принудительное сопровождение в порт кораблей, подозреваемых в использовании чужого или фиктивного флага, для проведения досмотра и возможного ареста. Капитану такого судна может грозить задержание, а за плавание под ложным флагом предлагается установить наказание до четырёх лет лишения свободы. Законопроект уже направлен в нижнюю палату парламента страны.