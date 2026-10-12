«Это не вопрос между Россией и Норвегией»: Стёре объяснил арест судна по иску Украины

Арест российского научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» на Шпицбергене не является предметом межгосударственного спора между Москвой и Осло. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре на Варшавском форуме по безопасности.

«Это не вопрос между Норвегией и Россией. Это окружной суд Норвегии предоставил компании «Нафтогаз» право произвести арест», — подчеркнул глава норвежского правительства.

Российское судно задержали на Шпицбергене 2 сентября по ходатайству украинской компании «Нафтогаз». Оно находится у причала в посёлке Баренцбург и не может покинуть место стоянки до соответствующего решения норвежских властей. Арест стал обеспечительной мерой в рамках попыток украинской компании добиться исполнения арбитражного решения о компенсации за «утраченные активы» в Крыму. Российская сторона оспорила арест.