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Опубликовано 12 октября, 18:18

«Это не вопрос между Россией и Норвегией»: Стёре объяснил арест судна по иску Украины

Стёре: Арест российского судна не является вопросом между Норвегией и Россией

Йонас Гар Стёре. Обложка © ТАСС / EPA / Pawel Supernak

Йонас Гар Стёре. Обложка © ТАСС / EPA / Pawel Supernak

Арест российского научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» на Шпицбергене не является предметом межгосударственного спора между Москвой и Осло. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре на Варшавском форуме по безопасности.

«Это не вопрос между Норвегией и Россией. Это окружной суд Норвегии предоставил компании «Нафтогаз» право произвести арест», — подчеркнул глава норвежского правительства.

Суд Норвегии назначил слушания по судну «Профессор Молчанов» на 19 и 21 октября
Суд Норвегии назначил слушания по судну «Профессор Молчанов» на 19 и 21 октября

Российское судно задержали на Шпицбергене 2 сентября по ходатайству украинской компании «Нафтогаз». Оно находится у причала в посёлке Баренцбург и не может покинуть место стоянки до соответствующего решения норвежских властей. Арест стал обеспечительной мерой в рамках попыток украинской компании добиться исполнения арбитражного решения о компенсации за «утраченные активы» в Крыму. Российская сторона оспорила арест.

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Юрий Лысенко
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