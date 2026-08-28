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28 августа, 00:57

В МИД РФ назвали пиратством задержания Францией пяти танкеров

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Задержания Францией танкеров, которые связывают с так называемым теневым флотом Российской Федерации, направлены на нанесение ущерба российскому экспорту. Об этом сообщил РИА «Новости» директор первого европейского департамента МИД РФ Артём Студенников.

С сентября 2025 года французские ВМС взяли под контроль пять судов, ходивших под флагами разных государств. Париж относит их к российскому «теневому флоту». Студенников считает такие действия пиратством и морским разбоем. Он утверждает, что задержания преследуют одну цель — создать препятствия для поставок российской нефти и тем самым сократить экспортные доходы страны.

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Ранее американские власти продали на металлолом два конфискованных танкера Era и Lileo, которые ранее связывали с «теневым флотом» России. Суда уже направляются в индийский Аланг для демонтажа. Покупателем стала компания по утилизации судов GMS. При этом даже после конфискации и получения необходимых разрешений организовать утилизацию оказалось непросто. Банки, страховщики и другие поставщики услуг неохотно соглашались работать с судами из-за их санкционного прошлого.

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Тимур Хингеев
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