Дизель есть, везти не на чем: Когда США вернут танкеры России в большую игру
Экономист Юшков допустил смягчение санкций США против российских танкеров
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США могут ослабить ограничения против нефтяных танкеров вслед за временным разрешением на поставки российского дизельного топлива. Такой шаг способен удешевить морские перевозки и стать началом дальнейшего пересмотра энергетических санкций. Об этом НСН рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.
«Если они действительно заморозят санкции в отношении части судов, это поможет снизить стоимость фрахта», — отметил Юшков.
Он пояснил, что американские ограничения сократили количество доступных танкеров на международном рынке, из-за чего доставка сырья стала обходиться дороже.
По словам специалиста, российские экспортёры продолжили пользоваться такими судами, тогда как другим поставщикам, в том числе из Бразилии и Гайаны, пришлось искать альтернативные варианты. В результате Вашингтон фактически ограничил возможности собственного энергетического сектора.
Юшков считает, что пересмотр санкций против перевозчиков станет логичным продолжением топливных договорённостей Владимира Путина и Дональда Трампа. В противном случае организация поставок российского дизеля может столкнуться с дополнительными юридическими препятствиями.
Следующим этапом, по прогнозу эксперта, способны стать послабления для отдельных российских нефтяных компаний, находящихся в американском санкционном списке SDN. Однако пока подобный сценарий остаётся предположением.
Ранее Life.ru сообщал о переговорах России и США по возможному снятию санкций с российских компаний. Американская сторона пока считает полноценную отмену ограничений сложным вопросом. При этом временные исключения для отдельных операций с российскими энергоресурсами уже применяются.
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