Песков заявил, что Кремлю неизвестно о планах США по активам России

Кремль не располагает информацией о предложениях США передать замороженные российские активы под контроль Вашингтона. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вопрос о возможных вариантах разблокировки средств.

По словам представителя Кремля, предполагаемые инициативы обсуждаются между американской и европейской сторонами. При этом Москва не может подтвердить достоверность опубликованных сведений.

«Нам ничего не известно. Это вопросы, которые находятся на повестке дня диалога европейцев и американцев, как утверждается в сообщениях СМИ. Мы не знаем, насколько они достоверны», — подчеркнул Песков.

Ранее появилась информация, что США предложили Евросоюзу частично разморозить российские активы в рамках возможного урегулирования украинского конфликта. По данным Financial Times, американская делегация представила несколько вариантов использования заблокированных средств, включая их передачу специальной структуре под контролем Вашингтона. Европейские участники переговоров выступили против этого предложения.

До этого страны G7 передали Украине почти $50 млрд за счёт доходов от замороженных российских активов. По состоянию на конец сентября Киев получил $49,4 млрд в рамках кредитного механизма, согласованного в 2024 году. Основная часть заблокированных средств Банка России находится в бельгийском депозитарии Euroclear.