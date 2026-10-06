Страны G7 передали Украине почти $50 млрд за счёт активов России

Почти $50 млрд Украина уже получила от стран G7 по кредитной схеме, привязанной к доходам от замороженных российских активов. К концу сентября сумма выданных Киеву средств достигла $49,4 млрд, следует из данных украинского Минфина и национальных ведомств, которые изучило РИА «Новости».

Схему страны «Большой семёрки» согласовали в 2024 году, одобрив для Украины заём примерно на $50 млрд. Первую часть — $1 млрд — Киев получил от США ещё в конце прошлого года, после чего Вашингтон новых выплат по этой линии не осуществлял.

Основной объём средств обеспечили остальные участники G7. В 2025 году они направили Украине $37,9 млрд, а ещё $10,5 млрд поступило Киеву с начала 2026 года.

Речь идёт о механизме, при котором выплаты по кредитам обеспечиваются доходами от замороженных российских активов. После начала специальной военной операции в 2022 году активы Банка России были заблокированы странами Запада.

Основная их часть находится в бельгийском депозитарии Euroclear. По оценке российского Центробанка, за рубежом заморожено более €210 млрд его активов.

Москва в ответ заблокировала активы инвесторов из недружественных стран. Их средства и полученные с них доходы аккумулируются на специальных счетах типа «С», а распоряжаться ими можно только в установленном российским законодательством порядке.

При этом вопрос дальнейшего использования российских активов в интересах Киева остаётся предметом споров внутри Европы. Сторонники более жёстких мер предлагают использовать уже сами замороженные средства, однако страны ЕС, где хранится их основная часть, указывают на возможные юридические и финансовые последствия такого решения.

Ранее Life.ru писал, что в Европе предложили забрать из Euroclear более €200 млрд замороженных российских активов и передать их под контроль Еврокомиссии. Инициаторы идеи хотят использовать эти средства для дальнейшего финансирования Украины, а возможные потери и риски распределить между странами ЕС. При этом Бельгия, где находится основная часть активов, относится к такому плану с осторожностью.