Они понимают риски: Песков предупредил о преследовании за активы РФ

Россия задействует все юридические средства против тех, кто будет причастен к изъятию российских активов за рубежом. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил газете «Известия».

По его словам, в Европе сохраняется «трезвый голос» со стороны Бельгии, поскольку именно в этой стране находится депозитарий, где хранится значительная часть замороженных средств.

«Они прекрасно понимают неизбежность юридического преследования, те, кто принимал решения, кто реализовывал эти решения. И Россия будет их преследовать с задействованием всех юридических средств, до конца», — подчеркнул Песков.

Ранее Life.ru писал об усилившемся давлении ряда стран ЕС на Бельгию из-за замороженных российских активов. В Евросоюзе заблокировано около €210 млрд средств российского Центробанка, примерно €185 млрд из них находятся в бельгийском депозитарии Euroclear. Бельгийские власти выступают против использования основной суммы, опасаясь финансовых и судебных последствий для страны и депозитария. В сентябре Банк России оспорил в суде ЕС ограничения, связанные с разбирательством против Euroclear. Регулятор заявил, что сохраняет за собой доступные средства правовой защиты в отношении мер, затрагивающих его активы.