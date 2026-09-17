Банк России оспорил в суде ЕС ограничения по делу против Euroclear

ЦБ РФ обратился в Общий суд Евросоюза с требованием оспорить норму, которая позволяет запрещать российским лицам добиваться исполнения отдельных решений российских судов за пределами ЕС. Заявление было подано 15 сентября, сообщили в пресс-службе Банка России.

Речь идёт о статье 1(28) Регламента Совета ЕС № 2026/1848 от 23 июля 2026 года. В Банке России считают, что новый механизм напрямую направлен на вмешательство в продолжающееся разбирательство в Бельгии и должен помешать регулятору исполнить решение Арбитражного суда Москвы по иску к Euroclear.

Новые правила позволяют судам стран ЕС запрещать российским лицам добиваться признания и исполнения некоторых решений российских судов в других юрисдикциях. За нарушение соответствующих судебных запретов могут применяться финансовые санкции.

В ЦБ заявили, что такие меры несоразмерно ограничивают возможности регулятора защищать свои права за пределами Евросоюза и имеют экстерриториальный характер.

«По мнению Банка России, указанные меры противоречат, в частности, принципам доступа к правосудию, правовой определённости, а также принципу иммунитета государств и центральных банков», — говорится в сообщении.

Регулятор подчеркнул, что сохраняет за собой все доступные права и средства правовой защиты в отношении как этого регламента, так и других мер ЕС и его государств-членов, затрагивающих Банк России и его активы.

В декабре 2025 года Банк России подал в Арбитражный суд Москвы иск к бельгийскому депозитарию Euroclear примерно на 18,2 трлн рублей, потребовав возместить убытки, связанные с блокировкой российских активов и невозможностью распоряжаться ими. В марте 2026 года суд удовлетворил требования ЦБ, после чего регулятор начал добиваться признания и исполнения решения за рубежом, в том числе в Бельгии. Именно на фоне этого разбирательства Евросоюз летом 2026 года ввёл механизм, позволяющий судам стран ЕС запрещать российским лицам добиваться исполнения отдельных решений российских судов в других юрисдикциях.