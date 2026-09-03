Ответка будет: В МИД пообещали ЕС серьёзные последствия за изъятие активов России

Евросоюзу не стоит рассчитывать, что изъятие российских активов останется без последствий. Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил на ВЭФ, что Москва располагает необходимыми ресурсами для ответных мер.

«В Евросоюзе должны понимать, что у нас есть политическая воля и ресурсы для того, чтобы дать такой ответ, который будет иметь серьёзные последствия для Евросоюза и его финансовой системы», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе рассматривают вариант вывести замороженные российские средства из-под контроля бельгийской юрисдикции. Предполагается, что после этого активы передадут в распоряжение специально созданной структуры ЕС.

Напомним, страны Евросоюза в координации с партнёрами по «Большой семерке» заморозили российские активы на общую сумму около €300 млрд, из которых порядка €210 млрд приходится непосредственно на юрисдикцию ЕС. Основная часть этих средств (около €180 млрд) находится в бельгийском депозитарии Euroclear. Впоследствии Совет ЕС принял решение о бессрочной блокировке этих активов, чтобы не продлевать санкции каждые полгода — этот шаг вызвал критику со стороны Венгрии и предупреждения о возможном ущербе для самой Европы.

В то время как сами активы остаются неприкосновенными, ЕС уже начал направлять Украине доходы от их реинвестирования (в 2024 году был перечислен первый транш в размере €1,5 млрд), однако полное использование основной суммы российских госактивов для помощи Украине остаётся юридически сложным вопросом из-за законов о суверенном иммунитете и встречает сопротивление некоторых стран-членов, в том числе Бельгии, опасающейся судебных исков со стороны России.