В ЕС придумали схему передачи замороженных активов России под новое управление

В Евросоюзе прорабатывают схему, по которой замороженные российские активы могли бы уйти из-под бельгийской юрисдикции и перейти под управление отдельно созданной для этого структуры блока. Об этом пишет портал Euractiv.

Суть идеи в том, чтобы перевести эти средства в новую юридическую структуру. С такой инициативой выступили британский журналист Хьюго Диксон, депутат Европарламента от Франции Натали Луазо и экс-глава Христианско-демократического союза Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

По словам Луазо, она уже направила соответствующее письмо председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Ранее сообщалось, что министр обороны Бельгии Тео Франкен в эфире телеканала VRT назвал вопрос об использовании российских активов для помощи Украине закрытым. По его словам, эта тема не подлежит обсуждению, а премьер-министр Барт де Вевер намерен и дальше твёрдо отстаивать такую позицию на уровне ЕС. Заявление прозвучало после того, как Швеция, Польша, Нидерланды и Испания попросили Еврокомиссию вновь изучить варианты применения около 210 миллиардов евро замороженных средств российского Центробанка.