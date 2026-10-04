Украденные у России 200 млрд евро хотят забрать из Euroclear

Группа депутатов Европарламента предложила передать замороженные российские активы под прямой контроль Еврокомиссии для последующего финансирования Украины. Речь идёт о средствах на сумму более 200 млрд евро, пишет Les Échos.

Авторы инициативы хотят распределить юридические и финансовые риски между всеми странами ЕС. Для этого активы предлагают перевести из бельгийского депозитария Euroclear в специальный механизм под управлением Еврокомиссии.

Проект предусматривает компенсацию допустимых потерь и расходов государствам, депозитариям и другим организациям, участвующим в переводе средств. Гарантии должны распространяться в том числе на последствия ответных мер России.

По данным газеты, письмо с призывом возобновить обсуждение подписали 122 евродепутата. Решение об использовании денег в интересах Киева Еврокомиссия принимала бы уже на следующем этапе. Сторонники инициативы предлагают считать такое финансирование авансом в счёт будущих «репараций».

Бельгия, где хранится основная часть замороженных в ЕС российских активов, по-прежнему относится к плану сдержанно. В Euroclear подчёркивают, что необходимо учитывать не только сами средства, но и связанные с ними обязательства.

Ранее Life.ru рассказывал, что Россия намерена задействовать все юридические средства против причастных к изъятию её активов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что в Брюсселе понимают риски судебного преследования.