«Будем биться за возвращение»: Песков допустил саботаж ЕС по активам России

Евросоюз может попытаться сорвать возможные договорённости России и США по замороженным российским активам. Такой риск существует, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о позиции европейских стран.

«Риски саботажа есть. США прикладывают усилия, чтобы способствовать выводу на мирные рельсы урегулирования кризиса вокруг Украины. Европейцы работают в другом ключе — делают всё, чтобы война продолжалась. Возможен ли саботаж со стороны ЕС? Возможен», — сказал представитель Кремля.

Так Песков прокомментировал заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского, выступившего против возвращения России замороженных средств. Значительная часть российских суверенных активов находится именно в Европе, поэтому позиция ЕС остаётся одним из ключевых факторов в вопросе их дальнейшей судьбы.

Песков подчеркнул, что Москва намерена добиваться возвращения средств независимо от позиции европейских государств и использовать для этого доступные правовые механизмы.

«Россия будет прикладывать все возможные усилия на всех направлениях: и юридическая работа, и судебное преследование и так далее, чтобы биться за возвращение своих сворованных активов», — заявил он.

Накануне Сикорский вновь выступил против возвращения замороженных средств Москве, заявив, что это возможно лишь «через наши трупы». В ЕС продолжается спор о дальнейшей судьбе российских резервов: основная часть самого капитала остаётся заблокированной, тогда как доходы от этих активов уже направляются на поддержку Украины.