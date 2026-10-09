Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 октября, 22:10

Российские деньги, европейские риски: Брюссель придумал новую схему помощи Украине

Еврокомиссия изучает создание «плохого банка» для российских активов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / T.Vyc

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / T.Vyc

Еврокомиссия рассматривает создание специальной финансовой структуры, которая позволит распределить возможные юридические риски использования замороженных российских активов между всеми государствами ЕС. О новой схеме, напоминающей так называемый «плохой банк», сообщает El País со ссылкой на источники в Брюсселе.

Главная задача инициативы — вывести заблокированные средства из-под ответственности бельгийского депозитария Euroclear, где хранится их основная часть. Сейчас именно эта организация сталкивается с финансовыми и правовыми последствиями ограничений против России. Европейские чиновники хотят перенести возможные претензии Москвы с Бельгии на весь союз.

Для этого предлагается учредить отдельную структуру, которая возьмёт под контроль российские резервы и связанные с ними обязательства. По словам высокопоставленного представителя ЕС, механизм будет напоминать «плохой банк», хотя и с определёнными отличиями. Обычно такие учреждения создают для отделения проблемных активов от обычных финансовых организаций, чтобы последние могли продолжать работу без прежней нагрузки.

В случае с Euroclear речь идёт прежде всего о защите от возможных судебных исков. После передачи средств новой европейской структуре их планируют использовать для финансирования Украины. При этом ответственность за вероятные требования России распределится между всеми государствами — членами объединения.

В Брюсселе уже пытались реализовать похожую идею в прошлом году, когда обсуждалось предоставление Киеву так называемого репарационного кредита. Однако тогда проект столкнулся с возражениями Бельгии, которая опасалась самостоятельно отвечать за последствия такого решения. Теперь Еврокомиссия изучает другой вариант, позволяющий обойти эту проблему.

Нынешнюю формулу её сторонники представляют не как конфискацию, а как временное использование заблокированных денег. Предполагается, что Украина вернёт полученное финансирование Евросоюзу после завершения конфликта, если получит компенсацию.

Бельгия закрепила порядок разблокировки активов по санкциям ЕС
Бельгия закрепила порядок разблокировки активов по санкциям ЕС

Ранее сообщалось, что к концу сентября Украина получила от стран G7 49,4 млрд долларов. Схему G7 согласовали в 2024 году. Тогда Киеву одобрили заём примерно на 50 млрд долларов. Выплаты по нему обеспечиваются доходами от замороженных российских активов. Первый транш в 1 млрд долларов Украина получила от США в конце прошлого года. Больше Вашингтон по этой линии не платил. Основную сумму предоставили остальные участники G7.

Больше новостей о международных финансах, санкциях и экономических решениях Евросоюза — в разделе «Мировая экономика» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Еврокомиссия
  • Украина
  • Мировая экономика
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar