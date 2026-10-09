Российские деньги, европейские риски: Брюссель придумал новую схему помощи Украине

Еврокомиссия рассматривает создание специальной финансовой структуры, которая позволит распределить возможные юридические риски использования замороженных российских активов между всеми государствами ЕС. О новой схеме, напоминающей так называемый «плохой банк», сообщает El País со ссылкой на источники в Брюсселе.

Главная задача инициативы — вывести заблокированные средства из-под ответственности бельгийского депозитария Euroclear, где хранится их основная часть. Сейчас именно эта организация сталкивается с финансовыми и правовыми последствиями ограничений против России. Европейские чиновники хотят перенести возможные претензии Москвы с Бельгии на весь союз.

Для этого предлагается учредить отдельную структуру, которая возьмёт под контроль российские резервы и связанные с ними обязательства. По словам высокопоставленного представителя ЕС, механизм будет напоминать «плохой банк», хотя и с определёнными отличиями. Обычно такие учреждения создают для отделения проблемных активов от обычных финансовых организаций, чтобы последние могли продолжать работу без прежней нагрузки.

В случае с Euroclear речь идёт прежде всего о защите от возможных судебных исков. После передачи средств новой европейской структуре их планируют использовать для финансирования Украины. При этом ответственность за вероятные требования России распределится между всеми государствами — членами объединения.

В Брюсселе уже пытались реализовать похожую идею в прошлом году, когда обсуждалось предоставление Киеву так называемого репарационного кредита. Однако тогда проект столкнулся с возражениями Бельгии, которая опасалась самостоятельно отвечать за последствия такого решения. Теперь Еврокомиссия изучает другой вариант, позволяющий обойти эту проблему.

Нынешнюю формулу её сторонники представляют не как конфискацию, а как временное использование заблокированных денег. Предполагается, что Украина вернёт полученное финансирование Евросоюзу после завершения конфликта, если получит компенсацию.

Ранее сообщалось, что к концу сентября Украина получила от стран G7 49,4 млрд долларов. Схему G7 согласовали в 2024 году. Тогда Киеву одобрили заём примерно на 50 млрд долларов. Выплаты по нему обеспечиваются доходами от замороженных российских активов. Первый транш в 1 млрд долларов Украина получила от США в конце прошлого года. Больше Вашингтон по этой линии не платил. Основную сумму предоставили остальные участники G7.