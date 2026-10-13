«Только через наши трупы»: Сикорский выступил против возвращения миллиардов России

Глава МИД Польши Радослав Сикорский высказался о возвращении России замороженных на Западе активов. Министр признал, что вопрос использования российских средств остаётся сложным. При этом он выразил возмущение предположениями о возможном снятии ограничений и возвращении денег Москве.

«Мы работаем над этим, но ходят слухи, что кое-кто рассчитывает на возвращение этих активов России. Думаю, я выражу общее мнение, если скажу: только через наши трупы», — сказал Сикорский на Варшавском форуме по безопасности.

Глава британского МИД Эд Милибэнд также призвал Евросоюз вернуться к обсуждению судьбы российских резервов. По его словам, европейским государствам предстоит принять важные решения, а Лондон готов действовать совместно с Брюсселем.

«Европе предстоит принять важные решения, в том числе и по вопросу российских суверенных активов. Думаю, нам нужно вернуться к этой теме», — заявил британский министр.

Сейчас в ЕС заморожено около 210 миллиардов евро активов российского Центробанка, причём примерно 185 миллиардов находятся в бельгийском депозитарии Euroclear. Бельгия опасается финансовых последствий возможной конфискации и судебных претензий Москвы. При этом основная сумма российских резервов пока не изъята. Евросоюз использует доходы от заблокированных средств для финансирования Украины. Москва считает такие действия незаконными.

Ранее Life.ru сообщал о новой схеме использования российских активов, которую рассматривает Еврокомиссия. В Брюсселе предложили создать специальную финансовую структуру по принципу «плохого банка», чтобы вывести замороженные резервы из-под ответственности бельгийского Euroclear. Предполагается, что новый механизм позволит распределить юридические риски между всеми странами ЕС и направить средства на финансирование Киева. Ранее подобные инициативы сталкивались с сопротивлением Бельгии, которая отказывалась единолично отвечать за возможные претензии России.