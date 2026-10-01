Путин: Европейские компании вернут себе активы в РФ при благоприятном сценарии
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Европейские компании получат обратно свои активы в России при благоприятном сценарии, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Глава государства объяснил, что передача предприятий под внешнее управление связана с необходимостью подготовить зеркальный ответ на возможное изъятие российских активов за рубежом.
«Мы создаём для себя условия, при которых в случае национализации или, по-другому как угодно это назвать, грабежа наших компаний мы смогли бы зеркальным образом ответить», — подчеркнул Путин.
На уточняющий вопрос, получат ли европейские компании свои активы обратно при благоприятном сценарии, президент ответил утвердительно: «Да, получат».
Ранее временный управляющий «Нестле Россия» пообещал сохранить рабочие места, действующее руководство и стабильную работу компании. Российские активы Nestlé и Auchan передали АО «Л.Е.В. Менеджмент». В самой «Нестле Россия» подчёркивали, что временное управление не означает национализации или смены собственника.
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