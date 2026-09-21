«Лемана Про» ответила на слухи о национализации после решения Путина
«Лемана Про» заявила, что временное управление не означает национализацию
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Передача долей «Лемана Про» во временное управление не означает национализацию компании или смену владельца. Об этом заявили в самом ритейлере.
Речь идёт о долях в уставном капитале ООО «Ле Монлид», связанных с сетью бывшей «Леруа Мерлен». Их передали под управление АО «Л.Е.В. Менеджмент» на основании указа президента России Владимира Путина.
«Данное действие не является национализацией компании или сменой собственника», — подчеркнули представители ритейлера.
В компании также выразили уверенность, что взаимодействие с новой командой управляющих поможет дальнейшему развитию бизнеса. Кроме того, в «Лемана Про» рассчитывают, что сотрудничество с «Л.Е.В. Менеджмент» позволит повысить эффективность работы сети.
Таким образом, в самом ритейлере подчёркивают временный характер управленческих изменений и не считают произошедшее переходом права собственности.
Ранее в Кремле объяснили выбор «Л.Е.В. Менеджмент» в качестве временного управляющего активами «Лемана Про», Auchan и Nestlé. Дмитрий Песков заявил, что компания наиболее полно соответствовала необходимым параметрам.
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