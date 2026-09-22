Временный управляющий Nestlé раскрыл планы на бизнес в России

«Л.Е.В. Менеджмент», получившая во временное управление «Нестле Россия», намерена сохранить стабильную работу компании, рабочие места и действующее руководство. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо гендиректора управляющей компании Андрея Краюшкина сотрудникам российского подразделения Nestlé. Подлинность документа изданию подтвердил знакомый с его содержанием источник.

«Для сохранения преемственности и реализации дальнейшей эффективной работы «Нестле» в России в новой структуре управления «Нестле Россия» продолжит свою работу под управлением Дениса Войтюка, исполнительного директора ООО «Нестле Россия»», — говорится в письме.

Краюшкин назвал приоритетами сохранение команды и достигнутых ею результатов, бесперебойную работу компании и дальнейшее развитие бизнеса. Он также отметил значимость российского подразделения для снабжения торговых сетей продукцией. Сам Войтюк сообщил сотрудникам, что «Нестле Россия» продолжит делать ставку на рост продаж, эффективность и развитие брендов. Отдельное внимание, по его словам, уделят отношениям с клиентами и партнёрами и созданию условий для дальнейшего роста.

Накануне сама «Нестле Россия» официально заявила, что продолжает коммерческую деятельность в полном объёме и намерена выполнять обязательства перед сотрудниками, партнёрами и клиентами. Компания отдельно подчеркнула, что передача во временное управление не означает национализации или смены собственника.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин передал российские активы Auchan и Nestlé во временное управление АО «Л.Е.В. Менеджмент». Решение затронуло российские структуры компаний, при этом в Кремле подчёркивали, что речь идёт о временном управлении, а не о смене собственника.