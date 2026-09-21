Nestlé заявила, что продолжит работу в полном объёме после передачи активов

Швейцарская Nestlé заявила, что продолжит коммерческую деятельность в России в полном объёме после того, как её активы перешли под временное управление. Пресс-служба компании подчеркнула, что это решение не является национализацией или сменой собственника.

Президент РФ Владимир Путин указом от 17 сентября передал во временное управление российские активы Nestlé, а временным управляющим стало АО «Л.Е.В. Менеджмент».

«Группа компаний «Нестле» в России продолжает в полном объёме свою коммерческую деятельность в России и заверяет о намерениях безусловно выполнять все обязательства перед клиентами, партнёрами и трудовым коллективом», — говорится в сообщении.

В компании также выразили уверенность, что взаимодействие с командой временного управления будет способствовать дальнейшему развитию и повышению эффективности работы. При этом в Nestlé подчеркнули, что передача активов не означает смены собственника — право собственности иностранных владельцев формально сохраняется.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил изымать западные активы в пользу государства. По его мнению, западные компании не должны оставаться для России «священной коровой» на фоне действий европейских государств.