«А это было дружелюбно?»: Медведев ответил Ле Пен на слова об «Ашане»

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил на критику Марин Ле Пен, которая назвала «враждебными действиями» передачу российских активов французского ретейлера Auchan во временное управление.

Медведев предложил сравнить это решение с санкциями против россиян и поставками оружия Украине. Он задался вопросом, можно ли считать такие шаги дружелюбными по отношению к России.

«Судя по всему, партия Ле Пен теперь обычная европейская партия: русофобия и поддержка нацистов в Киеве», — написал зампред Совбеза в соцсети X.

17 сентября президент России Владимир Путин передал во временное управление российские активы Auchan, Nestlé и ряда других иностранных компаний. Управляющей структурой стало АО «Л.Е.В. Менеджмент». Решение затронуло доли в российских юридических лицах, однако формально не означает смены собственников.

Передача активов Auchan и Nestlé во временное управление стала частью более широких мер в отношении компаний из других стран. В Кремле подчёркивали, что прежние владельцы временно теряют возможность управлять российскими структурами, но право собственности автоматически не прекращается. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что одним из факторов стало отношение соответствующих стран к России как к недружественным государствам.