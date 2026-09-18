Недружественные страны стали фактором: Кремль объяснил решение по Auchan и Nestlé

При передаче российских активов Auchan («Ашан»), «Лемана Про» и Nestlé («Нестле») во временное управление власти учитывали в том числе то, что речь идёт о компаниях из недружественных стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Речь идёт о компаниях европейских, о компаниях из недружественных стран. И, конечно, одним из факторов, который учитывался при принятии этого решения, было то, что это недружественные страны», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что каких-либо решений о дальнейшей судьбе этих активов пока не принято. Речь идёт именно о временном управлении, а не о смене собственника.

Накануне президент РФ Владимир Путин передал во временное управление российские активы Auchan и Nestlé. Управляющей компанией стало АО «Л.Е.В. Менеджмент». Под его контроль также перешли ООО «Ле Монлид», связанное с сетью «Лемана Про», и структуры логистических компаний. В Nestlé после публикации указа заявили, что оценивают возможные варианты действий, «Ашан» и «Лемана Про» сообщили, что их магазины и другие объекты продолжают работать в штатном режиме.

Ранее Life.ru объяснял, как работает механизм временного управления иностранными активами. В Кремле подчёркивали, что такая мера сама по себе не лишает владельцев собственности, однако первоначальный собственник временно теряет возможность принимать управленческие решения.