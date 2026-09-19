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Регион
Опубликовано 19 сентября, 07:31

Медведев призвал пойти дальше с иностранными активами после решения по Nestlé и Auchan

Медведев предложил пойти дальше временного управления иностранными активами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton Veselov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton Veselov

России стоит пойти дальше механизма временного управления иностранными активами, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«По-хорошему от временного управления иностранными активами надо идти дальше», — заявил Медведев.

В качестве исторического примера зампред Совбеза привёл первые акты советской власти, на основании которых иностранные предприятия принудительно и безвозмездно переходили в государственную собственность. Тем самым Медведев фактически предложил рассмотреть более жёсткий подход к зарубежным компаниям, работающим в России.

Заявление прозвучало после передачи российских активов ряда европейских компаний во временное управление. Медведев резко раскритиковал реакцию европейских властей на эти решения, напомнив о санкциях против российского бизнеса и граждан.

17 сентября президент РФ Владимир Путин передал во временное управление российские активы Auchan, Nestlé, а также ряда других иностранных структур. Сам механизм не означает смены собственника: прежние владельцы временно лишаются возможности принимать управленческие решения.

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Ранее Life.ru сообщал, что власти Швейцарии выразили обеспокоенность передачей российских активов Nestlé во временное управление. В Государственном секретариате по экономике заявили, что работают по дипломатическим каналам и рассчитывают добиться отмены решения.

Больше новостей о санкциях, зарубежном бизнесе и глобальных экономических решениях — в разделе «Мировая экономика» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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