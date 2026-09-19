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Регион
Опубликовано 18 сентября, 22:23

Швейцария обеспокоена передачей активов Nestle в России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Richard Juilliart

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Richard Juilliart

Швейцария выразила обеспокоенность передачей российских активов Nestle под временное управление и заявила, что работает над отменой этого решения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Государственный секретариат по экономике (SECO).

«Ведомство обеспокоено введением внешнего управления в отношении российских активов Nestle, предписанным указом от 17 сентября», — говорится в заявлении SECO. Там также отметили, что ведомство «работает над отменой данного решения».

По данным SECO, Государственный секретариат и МИД Швейцарии уже несколько недель тесно сотрудничают с Nestle и оказывают поддержку по дипломатическим каналам. Цель — дать компании возможность изложить свою позицию российским властям и добиться отмены решения о введении внешнего управления.

Президент РФ Владимир Путин указом от 17 сентября передал во временное управление российские активы французского ритейлера Auchan, швейцарского производителя продуктов питания Nestle и французской логистической группы FM Logistic, включая складские комплексы. Мера коснулась также бывшего российского подразделения французской Leroy Merlin (текущий бренд «Лемана Про»). Временным управляющим стало российское АО «Л.Е.В. Менеджмент».

В «Лемана Про» заявили, что запросили разъяснения по поводу передачи активов
В «Лемана Про» заявили, что запросили разъяснения по поводу передачи активов

Ранее Life.ru писал, что в Кремле объяснили передачу активов Auchan, «Лемана Про» и Nestle одному управляющему. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал раскрывать конкретные критерии отбора, ограничившись пояснением, что эта структура лучше всего отвечала установленным требованиям.

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Юния Ларсон
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