Швейцария обеспокоена передачей активов Nestle в России

Швейцария выразила обеспокоенность передачей российских активов Nestle под временное управление и заявила, что работает над отменой этого решения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Государственный секретариат по экономике (SECO).

«Ведомство обеспокоено введением внешнего управления в отношении российских активов Nestle, предписанным указом от 17 сентября», — говорится в заявлении SECO. Там также отметили, что ведомство «работает над отменой данного решения».

По данным SECO, Государственный секретариат и МИД Швейцарии уже несколько недель тесно сотрудничают с Nestle и оказывают поддержку по дипломатическим каналам. Цель — дать компании возможность изложить свою позицию российским властям и добиться отмены решения о введении внешнего управления.

Президент РФ Владимир Путин указом от 17 сентября передал во временное управление российские активы французского ритейлера Auchan, швейцарского производителя продуктов питания Nestle и французской логистической группы FM Logistic, включая складские комплексы. Мера коснулась также бывшего российского подразделения французской Leroy Merlin (текущий бренд «Лемана Про»). Временным управляющим стало российское АО «Л.Е.В. Менеджмент».

Ранее Life.ru писал, что в Кремле объяснили передачу активов Auchan, «Лемана Про» и Nestle одному управляющему. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал раскрывать конкретные критерии отбора, ограничившись пояснением, что эта структура лучше всего отвечала установленным требованиям.