«Ашан» запросил разъяснения о судьбе российской «‎дочки» после указа Путина

Auchan направил запрос о разъяснениях после указа о передаче российских активов ретейлера во временное управление компании «Л.Е.В. Менеджмент» по указу президента РФ Владимира Путина. В пресс-службе компании сообщили, что после получения информации готовы дать более подробный комментарий.

«Ашан ритейл Россия» направила запрос о разъяснениях. После получения соответствующей информации мы сможем предоставить более детальный комментарий», — отметили в компании, пояснив, что все магазины и объекты «Ашана» в России продолжают работать в обычном режиме.

Ранее российская «дочка» Auchan перешла под временное управление «Л.Е.В. Менеджмент». Согласно указу президента РФ, новой управляющей структуре передали 99,985% долей в уставном капитале ООО «Ашан», которые ранее принадлежали компании «Сожепар». Помимо «Ашана», во временное управление также были переданы активы «Нестле Россия» и «Нестле Кубань». В Nestlé заявили, что оценивают ситуацию и возможные дальнейшие шаги. Речь идёт о введении внешнего управления активами, а не о смене собственника. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что других решений по активам Auchan и Nestlé в России пока не принималось.