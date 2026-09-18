Песков раскрыл, что будет с активами Auchan и Nestlé в России

Речь сейчас идёт только о введении внешнего управления активами Auchan и Nestlé в России, других решений пока не принималось. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас речь идёт именно о введении внешнего управления, никаких других решений пока не принималось», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Life.ru сообщал о передаче российских активов Auchan и Nestlé во временное управление. Управляющей структурой стало АО «Л.Е.В. Менеджмент». Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Под управление компании перешли российская «дочка» Auchan, а также активы «Нестле Россия» и «Нестле Кубань». Nestlé после публикации указа заявила, что оценивает ситуацию и возможные дальнейшие шаги.