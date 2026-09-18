В Кремле раскрыли одну из причин передачи активов Auchan и Nestlé российской компании

Принадлежность Auchan и Nestlé к компаниям из недружественных России стран стала одним из факторов при передаче их российских активов во временное управление. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Речь идет о компаниях европейских, о компаниях из недружественных стран. И, конечно, одним из факторов, который учитывался при принятии этого решения, было то, что это недружественные страны», — сказал представитель Кремля.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче российских активов Auchan и Nestlé во временное управление компании «Л.Е.В. Менеджмент». Документ затронул в том числе 99,985% долей ООО «Ашан», а также российские структуры Nestlé. При этом речь идёт именно о временной передаче управления, а не о смене собственника. Песков пояснял, что такой механизм лишает прежнего владельца возможности принимать управленческие решения на период его действия, но сам по себе не означает изъятия собственности.