Путин продлил введённое в 2014 году продэмбарго до конца 2028 года
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин продлил до 31 декабря 2028 года действие продовольственного эмбарго, введённого в 2014 году. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.
«Продлить с 1 января 2027 года по 31 декабря 2028 года действие отдельных специальных экономических мер», — говорится в документе.
Продовольственное эмбарго действует в России с 7 августа 2014 года. Его ввели в ответ на недружественные действия стран Запада. Изначально ограничения распространялись на сельскохозяйственную продукцию из США, Евросоюза, Австралии, Норвегии и Канады. Позднее перечень стран был расширен за счёт других государств Европы и Украины.
Ранее Life.ru писал о заявлении Путина по поводу последствий санкционной политики западных стран. Президент отмечал проблемы с бюджетными дефицитами, государственным долгом и промышленным спадом в государствах, вводивших ограничения против России. По его словам, эти трудности уже стали объективной частью экономической ситуации в Европе.
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