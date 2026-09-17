Путин продлил введённое в 2014 году продэмбарго до конца 2028 года

Президент России Владимир Путин продлил до 31 декабря 2028 года действие продовольственного эмбарго, введённого в 2014 году. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.

«Продлить с 1 января 2027 года по 31 декабря 2028 года действие отдельных специальных экономических мер», — говорится в документе.

Продовольственное эмбарго действует в России с 7 августа 2014 года. Его ввели в ответ на недружественные действия стран Запада. Изначально ограничения распространялись на сельскохозяйственную продукцию из США, Евросоюза, Австралии, Норвегии и Канады. Позднее перечень стран был расширен за счёт других государств Европы и Украины.

Ранее Life.ru писал о заявлении Путина по поводу последствий санкционной политики западных стран. Президент отмечал проблемы с бюджетными дефицитами, государственным долгом и промышленным спадом в государствах, вводивших ограничения против России. По его словам, эти трудности уже стали объективной частью экономической ситуации в Европе.