Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступил с резким заявлением в адрес европейских стран, раскритиковав их политику двойных стандартов и попытки защитить коммерческие интересы своих корпораций в России на фоне непрекращающегося санкционного давления. Свою позицию политик изложил в личном Telegram-канале.

Медведев напомнил, что западные государства ввели масштабные рестрикции против отечественного предпринимательства, ограничили финансовые права миллионов рядовых граждан, заморозили банковские карты и разорвали культурные связи. При этом Европа напрямую участвует в противостоянии с Москвой, передавая Киеву разведданные, ракетные вооружения и многомиллиардные транши на поддержание государственного аппарата.

Однако, как отметил зампред Совбеза, при любых ответных мерах со стороны Москвы европейские лидеры проявляют неприкрытое лицемерие, пытаясь объявить свои компании неприкосновенными.

«А тут поди ж ты, их компании — священная корова. Не трогайте «Нестле», «Ашан» и прочее, что приносило нам приличные доходы. Даже временное управление по указу Президента вызвало у европейских правительств волну паники. Ау, убогие! Вы о чём?» — написал Медведев.

По мнению политика, России не стоит ограничиваться исключительно институтом временного управления иностранными предприятиями. Он подчеркнул, что государству целесообразно вспомнить исторический опыт первых декретов советской власти, в рамках которых зарубежные производственные мощности, фабрики и заводы были безвозмездно обращены в государственную собственность без права возврата прежним владельцам.

Медведев резюмировал, что европейские элиты способны осознавать лишь язык грубой силы, а в отношениях с США действенным инструментом остается исключительно стратегическое военное сдерживание.

Ранее российская «дочка» Auchan перешла под временное управление «Л.Е.В. Менеджмент». Согласно указу президента РФ, новой управляющей структуре передали 99,985% долей в уставном капитале ООО «Ашан», которые ранее принадлежали компании «Сожепар». Помимо «Ашана», во временное управление также были переданы активы «Нестле Россия» и «Нестле Кубань». В Nestlé заявили, что оценивают ситуацию и возможные дальнейшие шаги. Речь идёт о введении внешнего управления активами, а не о смене собственника. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что других решений по активам Auchan и Nestlé в России пока не принималось.