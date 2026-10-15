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Регион
Опубликовано 15 октября, 05:50

FT: США предложили ЕС разморозить часть российских активов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Вашингтон предложил европейским странам частично разморозить российские активы ради возобновления переговоров по урегулированию украинского конфликта. С такой инициативой выступили спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, сообщает Financial Times со ссылкой на осведомлённые источники.

Предложение прозвучало на прошлой неделе во время переговоров в Майами. Во встрече участвовали представители Великобритании, Франции, Германии, Евросоюза, НАТО и Украины. Американская делегация представила несколько вариантов использования заблокированных российских средств.

Один из сценариев предусматривал создание специальной финансовой структуры под контролем Вашингтона. В неё предлагалось перевести часть размороженных активов, чтобы использовать эти средства в рамках будущего мирного соглашения.

Однако европейские участники переговоров отвергли американский план. По сведениям FT, они выступили против передачи контроля над российскими резервами США и возможного возвращения части денег Москве. При этом окончательные механизмы обращения с заблокированными средствами продолжают обсуждаться.

«Только через наши трупы»: В Европе вновь спорят об активах России
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Ранее Life.ru сообщал о намерении России добиваться возвращения замороженных активов всеми доступными правовыми способами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва готова использовать юридические механизмы и судебное преследование. Представитель Кремля также допустил, что Евросоюз может попытаться сорвать возможные договорённости России и США по этому вопросу.

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Виталий Приходько
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