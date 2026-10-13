«Только через наши трупы»: В Европе вновь спорят об активах России

Европе необходимо вернуться к вопросу замороженных российских активов и определиться с их дальнейшей судьбой. Об этом заявили главы МИД Великобритании и Польши Эд Милибанд и Радослав Сикорский на Варшавском форуме по безопасности.

«Европе предстоит принять важные решения, в том числе по российским суверенным активам. Я думаю, нам нужно вернуться к этому вопросу», — заявил Милибанд. Он добавил, что Великобритания готова действовать по этому направлению совместно с Евросоюзом.

Сикорский занял ещё более жёсткую позицию. Комментируя возможность когда-либо вернуть замороженные средства России, польский министр заявил: «Только через наши трупы». Ранее Варшава вместе с Нидерландами, Испанией и Швецией уже призывала Еврокомиссию найти новые юридические варианты использования этих денег в интересах Украины.

Главным препятствием остаются юридические и финансовые риски. В ЕС заморожено около €210 млрд активов российского Центробанка, из которых примерно €185 млрд находятся в бельгийском депозитарии Euroclear. Бельгия опасается, что в случае их использования именно ей придётся нести основную нагрузку из-за возможных исков России.

В 2025 году Евросоюз бессрочно заблокировал возвращение этих средств России. При этом сам капитал в полном объёме пока не конфискован, а на поддержку Украины направляются доходы от замороженных активов. Москва считает такие действия незаконными.

Ранее сообщалось, что в Европе обсуждают варианты, которые позволили бы перераспределить риски между странами ЕС и снять основную ответственность с Бельгии и Euroclear. Среди предложений фигурировала передача активов в отдельную структуру под управлением европейских институтов.

После начала конфликта на Украине страны Запада заморозили около $280–300 млрд российских суверенных активов, прежде всего резервов Центробанка. Основная их часть находится в Европе: в ЕС заблокировано около €210 млрд, из них примерно €185 млрд хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Сам капитал пока не конфискован, однако Евросоюз использует доходы, которые приносят эти активы, для финансирования помощи Украине. В декабре 2025 года ЕС также запретил возвращать замороженные средства Банка России до отдельного решения. Москва считает такие меры незаконными и оспаривает их в судах.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия изучает создание «плохого банка» для российских активов. Главная задача инициативы — вывести заблокированные средства из-под ответственности бельгийского депозитария Euroclear, где хранится их основная часть.