В Европе предложили «парализовать» российский город ради сигнала Москве

Ряд европейских аналитиков допустили использование кибервозможностей для временной парализации российского города в качестве «предупредительного сигнала» Москве. Об этом пишет The New York Times на фоне дискуссии в Европе о возможных ответах на приписываемые России гибридные действия.

«Аналитики предположили, например, что кибервозможности можно использовать для парализации российского города в качестве предупредительного сигнала», — говорится в публикации NYT.

При этом речь не идёт об утверждённом плане ЕС или НАТО. Издание описывает предложения экспертов и продолжающуюся дискуссию о том, насколько далеко европейские страны могут заходить при ответе на возможные гибридные атаки.

В качестве ещё одного варианта аналитики упомянули развёртывание передовых систем ПВО, в том числе над территорией Украины, если страны НАТО сочтут, что существует угроза ракетного или беспилотного удара по территории альянса.

Бывший высокопоставленный сотрудник НАТО Камиль Гранд призвал европейские страны сохранять спокойствие, но при этом не игнорировать возможные угрозы. Бывший сотрудник разведывательного блока НАТО Дэвид Кэттлер, в свою очередь, отмечал, что ответ союзников необязательно должен зеркально повторять предполагаемые действия другой стороны: в их распоряжении есть дипломатические, экономические, разведывательные, кибернетические и военные инструменты.

Параллельно страны ЕС обсуждают, как действовать в случае крупной гибридной атаки с большим числом пострадавших. По данным Politico, дипломаты рассматривают уже существующие механизмы кризисного реагирования, однако единого подхода к роли ЕС в подобных ситуациях пока нет.

Ранее Life.ru писал, что генсек НАТО Марк Рютте заявил о наличии у альянса различных вариантов «противодействия» России, часть которых не планируется раскрывать публично. По его словам, некоторые меры будут открытыми, а некоторые останутся секретными.