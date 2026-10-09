«Никто не поставит под угрозу наше будущее»: Премьер Черногории высказался о задержании основателя «Рыбаря»
Премьер Черногории Спаич назвал задержание Звинчука защитой интересов страны
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Премьер-министр Черногории Милойко Спаич прокомментировал задержание руководителя проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука и других россиян. По его словам, у властей есть серьёзные основания для проверки произошедшего, однако раскрывать детали работы спецслужб пока не будут.
«Мы предупреждали, что попытки гибридного вмешательства и дестабилизации Черногории не прекращаются и сопровождают наш европейский путь», — заявил Спаич в соцсети X.
Премьер призвал не делать поспешных выводов до завершения проверки. Он подчеркнул, что дальнейшие подробности должны оставаться в компетенции силовых структур.
«Государственные институты выполняют свою работу, Черногория защищает свои интересы, и никто не поставит под угрозу наше европейское будущее», — добавил глава правительства.
Ранее Михаила Звинчука задержали утром 9 октября в черногорском городе Рисан вместе с несколькими россиянами, среди которых была его супруга Валерия. Операцию проводили полиция и Агентство национальной безопасности Черногории. Команда «Рыбаря» заявила, что все задержанные находились в стране легально, а одной из целей поездки была съёмка Цетинского монастыря, на которую заранее направили официальный запрос.
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