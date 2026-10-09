У задержанного в Черногории основателя «Рыбаря» Звинчука нашли дроны

У задержанного в Черногории руководителя Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука обнаружили дроны, цифровую технику, электронные устройства и телефоны. Об этом сообщает издание Vijesti.

По данным СМИ, Звинчука задержали утром в районе Боко-Которского залива. Вместе с ним полиция задержала его супругу и сотрудницу проекта Валерию Звинчук, а также ещё троих человек.

Как утверждается, черногорская служба безопасности заранее получила информацию о прибытии россиян. За семьёй Звинчука следили несколько дней до операции.

Ранее сам «Рыбарь» подтвердил задержание своего руководителя и других граждан России. В Telegram-канале заявили, что все они находились в Черногории легально, а среди планов была съёмка Цетинского монастыря, на которую заранее подали официальный запрос.

Команда проекта также сообщала, что находится на связи с МИД России и рассчитывает на освобождение задержанных.

Напомним, руководителя «Рыбаря» Михаила Звинчука задержали утром 9 октября в черногорском городе Рисан вместе с несколькими россиянами, среди которых была его супруга Валерия. Операцию проводили полиция и Агентство национальной безопасности Черногории. Команда проекта заявила, что все задержанные находились в стране легально, поддерживает связь с МИД России и рассчитывает на их освобождение.

Михаил Звинчук — российский военный блогер, основатель и руководитель военно-аналитического проекта и Telegram-канала «Рыбарь». Ранее работал в пресс-службе Минобороны России. «Рыбарь» специализируется на военной аналитике, картах и освещении вооружённых конфликтов; аудитория канала превышает миллион подписчиков.