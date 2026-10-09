Михаилу Звинчуку грозит до 15 лет тюрьмы в Черногории

До 15 лет тюремного заключения грозит в Черногории основателю аналитического ресурса «Рыбарь» Михаилу Звинчуку. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Поводом для столь серьезных претензий стало подозрение в проведении информационных операций. Местные власти квалифицируют подобную работу как потенциальную «гибридную деятельность».

Правоохранители остановили не только самого автора военно-политического проекта. Под процессуальный пресс попали его супруга, а также приехавшая на балканское побережье съемочная команда.

В данный момент всю группу удерживают в городском управлении внутренних дел Котора, где силовики устроили им допрос.

В течение ближайших суток задержанных доставят к местному прокурору для дальнейших разбирательств.

Окончательный вердикт относительно официального ареста подозреваемых черногорская юстиция обязана вынести на протяжении следующих 72 часов.

По информации черногорских СМИ, Звинчука задержали утром 9 октября в городе Рисан. Вместе с ним под стражу, предположительно, взяли ещё несколько человек, в том числе супругу Валерию Звинчук. Операцию проводили полиция и Агентство национальной безопасности страны. Мероприятия связаны с расследованием предполагаемой деятельности информационной сети «Рыбарь», которую западные власти обвиняют в проведении операций иностранного влияния.

Life.ru ранее писал, что Великобритания ввела санкции против сотрудников «Рыбаря» и супруги его основателя. До этого ограничения распространили на сам военно-аналитический центр и Михаила Звинчука. Лондон обвинял проект в распространении российской пропаганды и информационном влиянии.