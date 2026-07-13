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13 июля, 09:52

Британия ввела санкции против сотрудников «Рыбаря» и жены основателя проекта

Обложка © freepik / vwalakte

Обложка © freepik / vwalakte

Лондон ввёл санкции против сотрудников проекта «Рыбарь», в списке оказалась даже супруга основателя телеграм-канала Михаила Звинчука. Об этом сообщает Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании.

Под ограничения попали 10 руководителей и сотрудников проекта, которых британские власти считают причастными к «подрыву или угрозе территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины». Кроме того, санкции затронули 14 россиян, которых Лондон обвиняет в неких киберпреступлениях против Великобритании.

Документы с полным списком лиц и деталей санкций опубликованы на официальном сайте правительства. В них значится и супруга Михаила Звинчука, основавшего проект «Рыбарь». Сейчас постояными подпичиками проекта являются более 1,5 миллиона человек.

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Напомним, ещё в прошлом года Великобритания расширила антироссийский санкционный список, включив в него военно-аналитический центр «Рыбарь» и его руководителя Михаила Звинчука.

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Татьяна Миссуми
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