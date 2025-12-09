Британия ввела санкции против философа Дугина и центра «Рыбарь»

Лондон расширил антироссийские ограничительные меры, включив в список ещё семь физических лиц и организаций. Обновлённый перечень был опубликован на официальном интернет-ресурсе правительства Соединённого Королевства.

Согласно списку, ограничительные меры теперь распространяются на известного философа Александра Дугина, а также на военно-аналитический центр «Рыбарь» и его главу Михаила Звинчука. Помимо них, под ограничения подпали Фонд защиты прав соотечественников, проживающих за границей, и организация «Центр геополитических экспертиз».

В соответствии с документом, ограничения коснулись и брюссельских информационных ресурсов «Голос» и Euromore. Меры, введённые британскими властями, предусматривают запрет на въезд в страну и заморозку всех активов, если таковые будут обнаружены на территории Великобритании.

Ранее сообщалось, что три российские компании и четыре физлица попали под санкции Британии. Шесть позиций добавлены по кибернаправлению — под ограничения попали компании ML Cloud, Media Land, а также связанные с последней россияне: Александр Волосовик, Кирилл Затолокин, Юлия Панкова и Андрей Козлов.