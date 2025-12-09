Премьер Британии раскрыл сроки сделки по размораживанию активов РФ для помощи Украине

Сделка по разблокировке до 115 миллиардов евро замороженных российских активов в Европе для помощи Украине может быть заключена в ближайшие дни. Данное заявление сделал премьер-министр Великобритании Кир Стармер, отметив, что переговоры по урегулированию конфликта достигли «критической стадии», пишет Times.

Соответствующий вопрос обсуждался на встречах с главарём киевского режима Владимиром Зеленским, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Лондоне. Отмечается, что непосредственно в Великобритании заморожено до 10 миллиардов евро российских активов. Размороженные средства планируется направить либо на финансирование военных действий Украины, либо на восстановление страны в случае подписания мирного соглашения.

Ранее сообщалось, что Япония отказалась от участия в плане по предоставлению Украине кредита за счёт замороженных российских активов. На саммите министров финансов G7 японская сторона не поддержала инициативу ЕС, основанную на опыте с бельгийским депозитарием Euroclear. Токио отказался рассматривать возможность экспроприации российских активов, замороженных на своей территории, общая сумма которых оценивается примерно в 30 миллиардов долларов.