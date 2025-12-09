Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал Life.ru желание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен изъять российские валютные активы. По его словам, подобные инициативы не будут реализованы.

Слуцкий назвал позицию фон дер Ляйен и её единомышленников «политикой партии войны» и заявил, что такие подходы идут вразрез с интересами Европы.

«Те, кто выступает против России и против мирного урегулирования, сегодня не представляют европейцев. Они работают против будущего Европы, против здравого смысла и, в конечном счёте, против тех, кто им доверяет», — сказал собеседник Life.ru.

Он также отметил, что взаимодействие РФ с представителями Европарламента сокращается, поскольку, по его словам, «деструктивное поведение» отдельных политиков «само выводит их за рамки глобального большинства».

Справка: ситуация с российскими активами

После начала конфликта на Украине страны ЕС, США и ряд их партнёров заморозили российские государственные активы на сумму около €260 млрд, большая часть которых размещена в европейских клиринговых структурах, таких как Euroclear. Западные государства обсуждают механизмы использования доходов от этих средств или их возможной конфискации. Европейская комиссия ранее предложила направлять прибыль от замороженных активов на поддержку Украины, при этом вопрос о полном изъятии средств остаётся юридически дискуссионным.

Россия считает любые попытки конфискации прямым нарушением международного права и суверенного иммунитета государства. Москва предупреждает, что в случае такого решения последуют ответные меры, включая судебные процессы и зеркальные шаги в отношении собственности недружественных стран. Ряд европейских политиков также выражают сомнения в правовой устойчивости инициативы, отмечая риски для финансовой стабильности ЕС и прецедент, который мог бы подорвать доверие к европейским юрисдикциям.