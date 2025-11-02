Отношения Урсулы фон дер Ляйен и Каи Каллас разрушил мужчина

Конфликтное противостояние между председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и руководителем дипломатического ведомства ЕС Кайей Каллас привлекает внимание европейских медиа. Журналисты издания «Взгляд» проанализировали сообщения на зарубежных ресурсах и пришли к выводу, что «камнем раздора» является некий мужчина.

Согласно их данным, источником ссоры между высокопоставленными сотрудницами европейских структур стал Мартин Зельмайер, за которым в органах исполнительной власти Евросоюза закрепилась репутация «монстра». Он когда-то был ближайшим помощником Жана-Клода Юнкера, предшественника фон дер Ляйен.

Сложность ситуации заключается в том, что Каллас планировала ввести его в свою структуру, однако руководящая Еврокомиссией политик расценила подобный шаг как прямую угрозу собственным позициям.

Примечательно, что Зельмайер провёл шесть лет, занимая обычную должность в брюссельских структурах, выжидая возможность для назначения на более весомый пост. Инициатором его продвижения выступала Каллас, но она столкнулась с несогласием Урсулы фон дер Ляйен в этом кадровом решении. Причём немецкий политик не ограничилась простым отказом, а организовала перевод чиновника на формально более скромную позицию, что заставляет политологов предполагать о грядущей отставке самой эстонской представительницы.

Ранее стало известно, что Кая Каллас проиграла борьбу за влияние в аппарате ЕС, обострив отношения с Урсулой фон дер Ляйен. Попытка эстонского политика продвинуть на ключевой пост своего советника встретила сопротивление главы Еврокомиссии и большинства стран-членов. Как отмечает издание, ни одно крупное государство Союза не поддержало инициативу Каллас, которая недооценила реакцию европейских столиц.