«Жалкое зрелище»: Пушков высмеял Каллас за выступление в пустом зале

Выступая перед практически пустым залом в Страсбурге глава дипслужбы ЕС Кая Каллас производила впечатление говорящей с призраками. Об этом заявил председатель комиссии СФ по информполитике Алексей Пушков, назвав эту ситуацию унизительной.

Парламентарий сравнил авторитет Каллас с пустым залом Европарламента, где она отчитывалась о поддержке киевского режима.

«Её не хотят слушать даже те, кто поддерживает её патроншу [главу Еврокомиссии Урсулу] фон дер Ляйен. И когда она обращается к «дорогим членам парламента» перед совершенно пустым залом, возникает ощущение, что она общается с призраками. Унизительное и жалкое зрелище», — написал Пушков в телеграм-канале.