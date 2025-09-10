Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
10 сентября, 08:03

«Жалкое зрелище»: Пушков высмеял Каллас за выступление в пустом зале

Пушков назвал выступление Каллас перед пустым залом ЕП унизительным зрелищем

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Выступая перед практически пустым залом в Страсбурге глава дипслужбы ЕС Кая Каллас производила впечатление говорящей с призраками. Об этом заявил председатель комиссии СФ по информполитике Алексей Пушков, назвав эту ситуацию унизительной.

Парламентарий сравнил авторитет Каллас с пустым залом Европарламента, где она отчитывалась о поддержке киевского режима.

«Её не хотят слушать даже те, кто поддерживает её патроншу [главу Еврокомиссии Урсулу] фон дер Ляйен. И когда она обращается к «дорогим членам парламента» перед совершенно пустым залом, возникает ощущение, что она общается с призраками. Унизительное и жалкое зрелище», — написал Пушков в телеграм-канале.

Захарова назвала безграмотной главу МИД ЕС Каллас за слова о технологиях России
Захарова назвала безграмотной главу МИД ЕС Каллас за слова о технологиях России

Накануне Каллас, выступая в полупустом зале Европарламента, назвала сумму, потраченную странами ЕС на помощь Украине. Ранее глава дипслужбы ЕС также назвала «чем-то новеньким» слова президента России Владимира Путина о победе СССР и КНР над нацизмом во Второй мировой. Её заявление тут же нарвалось на волну негатива в Сети от грамотных пользователей.

Мария Любицкая
