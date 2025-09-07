Захарова назвала безграмотной главу МИД ЕС Каллас за слова о технологиях России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала резкую оценку словам главы МИД ЕС Каи Каллас, которая полагает, что Россия якобы существенно отстаёт в технологическом прогрессе от Китая. Об этом российский дипломам написала в телеграм-канале, назвав чиновницу «критически безграмотной».

«Если Россия «не так сильна в технологиях», кто же построил Крымский мост? Кто запускает ракеты с космодрома «Восточный»? Кто создал «Орешник»? И так далее, и тому подобное», — говорится в тексте.