Захарова назвала безграмотной главу МИД ЕС Каллас за слова о технологиях России
Обложка © Telegram / МИД России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала резкую оценку словам главы МИД ЕС Каи Каллас, которая полагает, что Россия якобы существенно отстаёт в технологическом прогрессе от Китая. Об этом российский дипломам написала в телеграм-канале, назвав чиновницу «критически безграмотной».
«Если Россия «не так сильна в технологиях», кто же построил Крымский мост? Кто запускает ракеты с космодрома «Восточный»? Кто создал «Орешник»? И так далее, и тому подобное», — говорится в тексте.
Каллас при этом сделала для России одно «исключение». Она решила, что русские достигли определённых успехов лишь в «социальных науках». Раскрывать свою мысль иностранная чиновница не стала.
Ранее Каллас также назвала «чем-то новеньким» слова президента России Владимира Путина о победе СССР и КНР над нацизмом во Второй мировой. Её заявление тут же нарвалось на волну негатива в Сети от грамотных пользователей.