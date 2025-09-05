Генсек НАТО Марк Рютте пытается сгладить напряжённость, возникшую после того, как глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кая Каллас высказал мнение о том, что Россия, Китай, Иран и КНДР представляют угрозу для существующего миропорядка. Об этом сообщил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

По мнению Карасина, подобные заявления из Брюсселя вредят самому Евросоюзу. Это даёт «коалиции» основания для более расплывчатых формулировок относительно своих планов, особенно касающихся намерений НАТО в отношении Китая и Дальнего Востока.

«Рютте, в частности, пытается сгладить мрачную картину, заявив, что «действие статьи о коллективной обороне не будет расширено на страны-партнёры НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе». Трудно разобраться в хитросплетениях мысли западников, но одно очевидно: стройность их замыслов трещит по швам», — подчеркнул Карасин.