31 октября, 00:42

В Германии заявили о поражении Каллас в борьбе с фон дер Ляйен за власть в ЕС

Обложка © ТАСС / AP

Глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас потерпела поражение в борьбе за влияние внутри аппарата Евросоюза, спровоцировав серьёзный конфликт с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Как сообщает Die Welt, эстонский политик попыталась укрепить свои позиции, предложив назначить на ключевую должность своего советника Мартина Зельмайра — известного критика фон дер Ляйен.

Это кадровое решение вызвало резкое неприятие как у самой главы Еврокомиссии, так и у большинства стран-членов ЕС. Немецкое издание отмечает, что Каллас серьёзно недооценила реакцию европейских столиц, ни одно из крупных государств Союза не поддержало её в этом споре.

Ранее Life.ru сообщал, что на улицах столицы Венгрии Будапешта появились плакаты с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в образе кукловода. На кадрах она держит в руках нити с куклами.

