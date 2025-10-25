«Русские всех сожрут»: Орбан разнёс цирк с запугиванием европейцев

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал запугивание граждан стран Европейского союза мифической угрозой со стороны России «цирком», который необходимо прекратить. Он заявил, что политические элиты ЕС вводят людей в заблуждение, создавая образ русских как неминуемой угрозы.

«Они так вводили собственных граждан в заблуждение с этими сказками о том, что придут русские и вот-вот вас всех «сожрут» вечером в Париже или Берлине», — отметил Орбан, добавив, что последствия такой пропаганды трудно устранить и вернуться к нормальному состоянию.

Также он подчеркнул важность прекращения эскалации отношений с Россией и призвал к поиску путей для мирного сосуществования, пишет агентство Reuters.

Ранее Виктор Орбан в ходе выступления на «Марше мира» раскритиковал страны, поддерживающие военную помощь Украине, подчеркнув, что они фактически превратили конфликт в «свою войну». По его словам, эти государства «готовы отправлять других умирать за Украину», поставляя больше оружия и денег, и потому уже «по уши в конфликте».