Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 октября, 17:25

«Русские всех сожрут»: Орбан разнёс цирк с запугиванием европейцев

Орбан назвал запугивание европейцев российской угрозой «цирком»

Виктор Орбан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Виктор Орбан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал запугивание граждан стран Европейского союза мифической угрозой со стороны России «цирком», который необходимо прекратить. Он заявил, что политические элиты ЕС вводят людей в заблуждение, создавая образ русских как неминуемой угрозы.

«Они так вводили собственных граждан в заблуждение с этими сказками о том, что придут русские и вот-вот вас всех «сожрут» вечером в Париже или Берлине», — отметил Орбан, добавив, что последствия такой пропаганды трудно устранить и вернуться к нормальному состоянию.

Также он подчеркнул важность прекращения эскалации отношений с Россией и призвал к поиску путей для мирного сосуществования, пишет агентство Reuters.

В Госдуме сочли «монетизацией страха» подготовку НАТО к войне с Россией
В Госдуме сочли «монетизацией страха» подготовку НАТО к войне с Россией

Ранее Виктор Орбан в ходе выступления на «Марше мира» раскритиковал страны, поддерживающие военную помощь Украине, подчеркнув, что они фактически превратили конфликт в «свою войну». По его словам, эти государства «готовы отправлять других умирать за Украину», поставляя больше оружия и денег, и потому уже «по уши в конфликте».

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Виктор Орбан
  • Венгрия
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar