10 октября, 09:20

В Венгрии фон дер Ляйен изобразили в виде Карабаса-Барабаса

На улицах Будапешта появились плакаты с Урсулой фон дер Ляйен в образе кукловода

Обложка © ТАСС / АР / Denes Erdos

На улицах столицы Венгрии Будапешта появились плакаты с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в образе кукловода. На кадрах, которые публикует РИА «Новости», она держит в руках нити с куклами.

Подпись на плакате гласит: «Брюссельские марионетки хотят поднять налоги. Выступим против повышения налогов!».

При этом саму Урсулу преследуют скандалы. Так, недавно главу Еврокомиссии обвинили в тайных переписках с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. После этого ей вынесли целых два вотума недоверия, однако Европарламент не поддержал их.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Александра Вишнякова
