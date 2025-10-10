В Венгрии фон дер Ляйен изобразили в виде Карабаса-Барабаса

На улицах столицы Венгрии Будапешта появились плакаты с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в образе кукловода. На кадрах, которые публикует РИА «Новости», она держит в руках нити с куклами.

Подпись на плакате гласит: «Брюссельские марионетки хотят поднять налоги. Выступим против повышения налогов!».

При этом саму Урсулу преследуют скандалы. Так, недавно главу Еврокомиссии обвинили в тайных переписках с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. После этого ей вынесли целых два вотума недоверия, однако Европарламент не поддержал их.