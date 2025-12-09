Япония отказалась от плана ЕС по изъятию замороженных активов России

Япония отказалась предоставлять кредит Украине за счёт замороженных российских активов. Об этом пишет Politico со ссылкой на двух дипломатов Евросоюза.

На саммите министров финансов G7 Токио «облил холодной водой» предложение Евросоюза экспроприировать российские активы, замороженные на территории Японии. Инициатива ЕС, основанная на опыте с бельгийским банком Euroclear, не получила поддержки со стороны японских властей.

По данным издания, сумма замороженных активов составляет около 30 миллиардов долларов. Министр финансов Сацуки Катаяма пояснила, что юридические ограничения делают их использование невозможным. Источники также указывают на влияние позиции США: Токио не хочет идти против стратегического союзника, который против применения российских средств в интересах Украины.

А ранее глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен заявила, что экспроприация российских активов под предлогом «репарационного кредита» для Киева является «ключевым актом для обороны Евросоюза». По её словам, финансовая поддержка обеспечит выживание Украины, а это, по её мнению, имеет решающее значение для безопасности всего ЕС. Она подтвердила, что планируемая схема основана на использовании замороженных российских активов.