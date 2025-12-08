Путин в Индии
8 декабря, 20:19

Фон дер Ляйен увязала экспроприацию активов РФ с обороной Евросоюза

Урсула фон дер Ляйен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что экспроприация российских активов под предлогом «репарационного кредита» для Киева является «ключевым актом для обороны Евросоюза». Об этом она сообщила в заявлении по итогам видеоконференции «коалиции желающих» в Лондоне.

По словам фон дер Ляйен, финансовая поддержка обеспечит выживание Украины, а это, по её мнению, имеет решающее значение для безопасности всего ЕС.

«Обеспечение финансовой поддержки позволит обеспечить выживание Украины и является ключевым актом для обороны Евросоюза», — заявила она.

Глава ЕК подтвердила, что планируемая схема основана на использовании замороженных российских активов.

Спецслужбы НАТО следят за сотрудниками бельгийского Euroclear из-за активов России

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия определила доли стран ЕС в гарантиях для кредита Украине, который планируется выдать под залог замороженных российских активов. Наибольшая финансовая нагрузка ляжет на Германию. По данным Politico, эта помощь необходима, чтобы обеспечить согласие на кредит со стороны премьер-министра Бельгии Барта де Вевера. Франция, в свою очередь, не желает использовать активы, находящиеся в частных банках, для этих целей.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

