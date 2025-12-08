Фон дер Ляйен увязала экспроприацию активов РФ с обороной Евросоюза

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что экспроприация российских активов под предлогом «репарационного кредита» для Киева является «ключевым актом для обороны Евросоюза». Об этом она сообщила в заявлении по итогам видеоконференции «коалиции желающих» в Лондоне.

По словам фон дер Ляйен, финансовая поддержка обеспечит выживание Украины, а это, по её мнению, имеет решающее значение для безопасности всего ЕС.

«Обеспечение финансовой поддержки позволит обеспечить выживание Украины и является ключевым актом для обороны Евросоюза», — заявила она.

Глава ЕК подтвердила, что планируемая схема основана на использовании замороженных российских активов.