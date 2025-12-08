Спецслужбы НАТО следят за сотрудниками бельгийского Euroclear из-за активов России

Спецслужбы нескольких стран НАТО взяли под наблюдение персонал бельгийского депозитария Euroclear, который хранит замороженные российские активы. Как сообщает издание Soir, внимание привлёк французский сотрудник, совершивший с 2015 по 2024 год около 155 поездок в РФ.

По данным источников, поездки имели личный характер и не были связаны с профессиональной деятельностью в Euroclear. Утверждается, что этот сотрудник не имеет доступа к делам, касающимся замороженных российских активов. Тем не менее западные спецслужбы продолжают поиск компрометирующей информации, что может быть связано с давлением на депозитарий, ранее выступивший против планов Еврокомиссии по использованию российских средств.

Вопрос о выделении Украине кредита под залог российских активов на сумму до 210 миллиардов евро передан на техническое согласование представителям стран ЕС. Окончательное решение может быть принято на саммите Евросоюза в середине декабря. Руководство Euroclear заявляло, что средства ЦБ РФ принадлежат российскому народу, и оставляло за собой право оспаривать в суде любые принудительные действия по их изъятию.

Ранее глава Euroclear Валери Урбен выступила с резкой критикой планов Евросоюза по использованию замороженных российских активов для выделения кредита Украине. По её словам, у депозитария «нет свободных денег» для таких операций, поскольку спорные средства юридически принадлежат Euroclear и уже являются предметом судебных исков со стороны Банка России.