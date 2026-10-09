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Опубликовано 9 октября, 11:02

Основателя телеграм-канала «Рыбарь» Звинчука задержали в Черногории

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Основателя телеграм-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука задержали в Черногории. Об этом сообщает Radio-Televizija Nikšić.

Операция прошла утром 9 октября в городе Рисан при участии полиции и Агентства национальной безопасности Черногории. Вместе со Звинчуком задержали его жену и троих соратников.

Местные издания связывают действия силовиков с подозрениями в «гибридной деятельности». Подробности предполагаемых нарушений и процессуальный статус задержанных пока не уточняются.

Британия ввела санкции против сотрудников «Рыбаря» и жены основателя проекта
Британия ввела санкции против сотрудников «Рыбаря» и жены основателя проекта

«Рыбарь» публикует военную аналитику и материалы о международной обстановке. Количество подписчиков канала превышает 1,5 млн. Ранее Великобритания ввела санкции против сотрудников «Рыбаря» и супруги основателя проекта. До этого британские ограничения распространили на сам военно-аналитический центр и Михаила Звинчука. Госдепартамент США также объявлял награду до 10 миллионов долларов за информацию о связанных с проектом лицах.

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Александра Вишнякова
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